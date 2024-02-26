"الشورى" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم التأسيس ويؤكد: السعودية تعيش مجدًا عظيمًا

ووافق المجلس في ذات السياق على ثلاثة مشاريع لمذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية , ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية في مجال التعاون الصناعي , وبين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال؛ للتعاون في مجال الثروة المعدنية , وفيما بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الطاقة , حيث وافق المجلس على هذه المشاريع بعد أن استمع إلى ثلاثة تقارير تقدمت بهم لجنة الطاقة والصناعة تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.