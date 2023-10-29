"ماس كومنيكيشن" و"منوال الأعمال" توقِّعان اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات الاتصالية

وقَّعت Mass Communication و"منوال الأعمال" للدعاية والإعلان اتفاقية تعاون إعلامي؛ بهدف تعزيز وتنويع الخدمات المقدمة للمنظمات المستفيدة من خدماتهما في مجالات العلاقات العامة والإعلام والتسويق.
ووقَّع الاتفاقية اليوم بمدينة الرياض مدير تطوير الأعمال في ماس كومنيكيشن الأستاذ عبدالرحمن الهمامي، ومدير التسويق وتطوير الأعمال في منوال الأعمال الأستاذ عبدالرحمن محمد بدير.
وقد اتفق الطرفان على تحقيق التنسيق والتعاون في المجال الاتصالي عبر تعزيز الخبرات، وتبادُل الخدمات وتطويرها، بما يواكب احتياجات وتطلعات المنظمات الحكومية، والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
ويشمل الاتفاق التعاون بين الطرفين في تطوير الموارد البشرية، وتنفيذ ورش عمل تدريبية، إضافة لجلسات العصف الذهني وصناعة المحتوى الإبداعي، وإنشاء وإدارة المراكز الإعلامية الداخلية للمنظمات الحكومية والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
كما اتفق الطرفان على بناء استراتيجية نمو طموحة مشتركة، تحقق مصالح الطرفين.
وتُعد "منوال الأعمال" من الجهات المتميزة في تقديم خدمات الدعاية والإعلان والطباعة والتسويق. وتأتي "ماس كومنيكيشن" في قائمة أبرز وكالات العلاقات العامة التي تقدم الخدمات الاتصالية محليًّا ودوليّا.
وحسب البيان الصادر من الشركتين، فقد صرح الأستاذ عبدالرحمن محمد بدير بأن هذا التعاون يصبُّ في مصلحة العملاء؛ إذ إن نجاح العمليات التسويقية أصبح مرتبطًا بجودة المحتوى، ومدى انتشاره، وتقبُّل الجمهور له على المستوى الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشاد الأستاذ عبدالرحمن الهمامي بأن هذه الاتفاقية تأتي في سبيل السباق مع الزمن بتقديم خدمات متكاملة، وخيارات واسعة، بما يحقق أفضل أداء للجهود الاتصالية التي تتطلع لها المنظمات في القطاعَيْن الحكومي والخاص.