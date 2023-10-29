"ماس كومنيكيشن" و"منوال الأعمال" توقِّعان اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات الاتصالية

وحسب البيان الصادر من الشركتين، فقد صرح الأستاذ عبدالرحمن محمد بدير بأن هذا التعاون يصبُّ في مصلحة العملاء؛ إذ إن نجاح العمليات التسويقية أصبح مرتبطًا بجودة المحتوى، ومدى انتشاره، وتقبُّل الجمهور له على المستوى الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي.