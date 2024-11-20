القبض على امرأتَيْن ورجلَيْن يمارسون التسوُّل بشكل مباشر في الطائف

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في الطائف، عن رصد وضبط امرأتَيْن من الجنسية الصومالية تقومان بالتسوُّل بشكلٍ مباشرٍ في الأماكن العامة من خلال استعطاف المجتمع والمارة.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد مواطن يقوم بالتسوُّل بشكلٍ مباشرٍ وتمَّ ضبطه.
وأضاف، أنه تمَّ ضبط شخصٍ من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوُّل بشكلٍ مباشرٍ داخل أحد المساجد.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوُّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً.