القبض على امرأتَيْن ورجلَيْن يمارسون التسوُّل بشكل مباشر في الطائف

وأسفرت الجهود الأمنية في الطائف، عن رصد وضبط امرأتَيْن من الجنسية الصومالية تقومان بالتسوُّل بشكلٍ مباشرٍ في الأماكن العامة من خلال استعطاف المجتمع والمارة.