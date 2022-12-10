نعاه كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. "سبق" تستعرض "بروفايل" الراحل "الحواشي"

"سبق" تستعرض بروفايل الراحل الشيخ أحمد بن محمد بن عبدالله الحواشي، الذي توفي عن عمر يناهز 67 عامًا.

وُلد الشيخ في مركز الواديين التابع لمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، ودرس خلال طفولته بمدارس خميس مشيط، قبل أن ينتقل لإكمال دراسته في المعهد العلمي بأبها، ويدرس العلم الشرعي على يد عدد من العلماء والمشايخ.