هناء عمر: مجموع المساعدات الإنسانية والتنموية السعودية لليمن 21 مليار دولار أمريكي

ونوّهت إلى دعم المملكة للخطة السابقة لناقلة "صافر" في عام 2018م، إلى جانب دعم الخطة الحالية بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي؛ بهدف القضاء على التهديد الذي يمثّله تدهور الأوضاع في الناقلة على سبل معيشة اليمنيين الذين يعيشون على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب تأثيرها على حركة السفن، بما في ذلك السفن التجارية الدولية التي تعبر باب المندب التي تمثّل 12% من التجارة البحرية العالمية.