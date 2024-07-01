أحوال الطقس وسرعة قطف الثمار.. تحذيرات ونصائح للمزارعين في 8 مناطق

وفي الجوف حيث يكون الجو -بمشيئة الله تعالى- في الأغلب متفاوتًا مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة؛ يرجى من المزارعين الاعتناء بري أشجار الزيتون والحمضيات خلال هذه الفترة؛ بحيث تعطى على فترات منتظمة حتى لا ترتفع نسبة تساقط الثمار الصغيرة، واتباع كل الممارسات الزراعية السليمة من ري وتسميد ومكافحة للآفات، وطلي جذوع الأشجار بمحلول بوردو لتخفيف من تأثير أشعة الشمس الحارة.