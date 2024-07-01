أحوال الطقس وسرعة قطف الثمار.. تحذيرات ونصائح للمزارعين في 8 مناطق

قدّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في الإرشاد الزراعي- تنبيهات وتحذيرات عن حالة الطقس اليوم للمزارعين في عدد من مناطق المملكة مصحوبة ببعض النصائح الإرشادية الواجب اتباعها داخل المزارع لخدمة المحاصيل الزراعية أثناء هذه الأجواء.
وأوضحت الوزارة، أنه نظرًا لحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة في جازان والمتمثلة في هطول الأمطار الرعدية والأجواء الغائمة جزئيًّا والأتربة المثارة، إضافة لدرجات الحرارة العالية، ينصح المزارعين بتقنين الري ومكافحة الآفات، والاهتمام بسرعة قطاف الثمار الناضجة والنباتات العطرية، وتجنب الري في أوقات الحرارة العالية.
وفي نجران، نصح "الإرشاد الزراعي" المزارعين بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتجنب الري في أوقات الحرارة العالية، وتجنب مكافحة الآفات في أوقات هبوب الرياح، ومتابعة حالة الطقس حتى استقراره.
ونظرًا لحالة الطقس المتوقعة في الباحة خلال الأيام القادمة والمتمثلة في الأجواء الغائمة جزئيًّا، ودرجات الحرارة؛ ينصح المزارعين بمكافحة مرض البياض الدقيقي على الخضروات الصيفية، وضرورة متابعة حالة الطقس.
وفي ظل توقعات خبراء الأرصاد الجوية في مكة المكرمة بأن حالة الطقس تتراوح بين الأجواء الصحوة وحركة الرياح النشطة، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، يُرجى من المزارعين تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وأن يكون الري خلال الصباح الباكر أو المساء، واتخاذ الحيطة عند مكافحة الآفات، وتجنب أوقات هبوب الرياح النشطة.
وعلى صعيد توقعات خبراء الأرصاد الجوية في المدينة المنورة، بحالة طقس متفاوتة بين الأجواء الصحوة وحركة الرياح النشطة في بعض الأحيان ودرجات الحرارة العالية، يدعو "الإرشاد الزراعي" إلى تجنب ري المحاصيل في أوقات الحرارة العالية، وتجنب مكافحة الآفات خلال هبوب الرياح، وتغطية عذوق النخيل وعناقيد العنب بأكياس تغطية الثمار المناسبة للحفاظ عليها من الطيور والحشرات.
وفي الجوف حيث يكون الجو -بمشيئة الله تعالى- في الأغلب متفاوتًا مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة؛ يرجى من المزارعين الاعتناء بري أشجار الزيتون والحمضيات خلال هذه الفترة؛ بحيث تعطى على فترات منتظمة حتى لا ترتفع نسبة تساقط الثمار الصغيرة، واتباع كل الممارسات الزراعية السليمة من ري وتسميد ومكافحة للآفات، وطلي جذوع الأشجار بمحلول بوردو لتخفيف من تأثير أشعة الشمس الحارة.
وينصح المزارعين في حائل مع الأجواء الصحوة وتكوّن العوالق ودرجات الحرارة العالية؛ أن يكون الري في الصباح الباكر أو في المساء، وتغطية عذوق النخيل وعناقيد العنب وثمار الرمان بأكياس، وتغطية الثمار المناسبة للحفاظ عليها من الطيور والحشرات، ومكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي إذا لزم متى ما كانت الظروف الجوية ملائمة.
وحيث يكون الجو في تبوك -بمشيئة الله تعالى- متفاوتًا مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والعوالق؛ أكد "الإرشاد الزراعي" أهمية الاعتناء بري أشجار الزيتون والحمضيات خلال هذه الفترة؛ بحيث تعطى على فترات منتظمة حتى لا ترتفع نسبة تساقط الثمار الصغيرة، واتباع كل الممارسات الزراعية السليمة من ري وتسميد ومكافحة للآفات، وفي المشاتل تزال السرطانات التي تنمو بكثرة في الصيف.