تحقيق أمنية حاج سوري بالوقوف في عرفات بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب

وأوضحت وزارة الصحة أن الفريق الطبي تَمَكّن من زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب؛ إثر تعرض الحاج لآلام شديدة في صدره أثناء تأدية العمرة، ثم تطورت الحالة؛ الأمر الذي استدعى نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، وبعد الفحوصات الطبية تَبَيّن إصابته باضطراب في ضربات القلب؛ حيث تم التنسيق بواسطة الخط الساخن لتحويل حالات القلب، ومن ثم نقله إلى قسم عناية القلب بالمدينة الطبية الذي أعاد للحاج الأمل بعد إتمام عملية زراعة منظم القلب بنجاح، ولحق بركب الحجاج للوقوف بصعيد عرفات.