الراعي الاستراتيجي لمؤتمر "فنتك 24": "رسن" تعكس التزامها بتطوير القطاع المالي

تُعد التقنية المالية إحدى أبرز القطاعات الحيوية التي تشهد نموًا متسارعًا في العالم، وتمثل فرصة كبيرة لتحسين جودة الحياة وتيسير الخدمات المالية. ومن هذا السياق، انطلقت فعاليات مؤتمر التقنية المالية "فنتك 24" في الرياض، برعاية استراتيجية من شركة رسن لتقنية المعلومات، حيث استضاف المؤتمر عددًا من الجهات البارزة مثل "برنامج تطوير القطاع المالي"، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين. ويُعتبر "فنتك 24" من أكبر ملتقيات التقنية المالية على مستوى المنطقة، ويعكس الجهود الرامية لتحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة رائدة للتطور والابتكار ومركز رئيسي في مجال التقنية المالية.