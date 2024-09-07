الراعي الاستراتيجي لمؤتمر "فنتك 24": "رسن" تعكس التزامها بتطوير القطاع المالي

تُعد التقنية المالية إحدى أبرز القطاعات الحيوية التي تشهد نموًا متسارعًا في العالم، وتمثل فرصة كبيرة لتحسين جودة الحياة وتيسير الخدمات المالية. ومن هذا السياق، انطلقت فعاليات مؤتمر التقنية المالية "فنتك 24" في الرياض، برعاية استراتيجية من شركة رسن لتقنية المعلومات، حيث استضاف المؤتمر عددًا من الجهات البارزة مثل "برنامج تطوير القطاع المالي"، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين. ويُعتبر "فنتك 24" من أكبر ملتقيات التقنية المالية على مستوى المنطقة، ويعكس الجهود الرامية لتحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة رائدة للتطور والابتكار ومركز رئيسي في مجال التقنية المالية.
أكدت شركة رسن لتقنية المعلومات -من خلال المؤتمر- التزامها القوي بدعم وتطوير القطاعين التقنيين المالي والتأميني، كما عرضت الشركة مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين النظام الرقمي تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وبيّن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ مؤيد الفلاج: "أن رسن تسعى جاهدة لتقديم حلول تقنية مالية وتأمينية تُحدث تحولًا ملحوظًا في تجربة العملاء وزيادة ولائهم". وأضاف الفلاج أن "رؤية المملكة 2030 تمثل دافعًا قويًا نحو الابتكار، ونتطلع لتقديم حلول تقنية مالية تلبي احتياجات السوق، كما أن الرعاية الاستراتيجية لمؤتمر 'فنتك 24' تجسد التزامنا المستمر بدعم الفعاليات التي تعزز من دور الشركة في مجالي التقنية المالية والتأمينية".
وعلى هامش الملتقى، أبرمت شركة رسن اتفاقية استراتيجية مع البنك الأهلي السعودي (SNB)، تهدف إلى تسهيل عمليات بيع سيارات البنك المستعملة عالية الجودة من خلال منصة أول مزاد الرقمية المملوكة لشركة رسن.
الجدير بالذكر أن رسن هي أول شركة تقنية مالية وتأمينية في الشرق الأوسط تُدرج أسهمها في السوق المحلي، وهي المطورة لعدة منصات، أهمها تأميني، وأول مزاد وتريزا، وتجاوز عدد مستخدمي منصات الشركة أكثر من 8 ملايين عميل، مما يرسخ مكانة شركة رسن لتقنية المعلومات كواحدة من الشركات الرائدة في مجالي التقنية المالية والتأمينية