جامعة كاوست تطلق مسابقة الرياضيات لاكتشاف المواهب الوطنية

أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) مسابقة كاوست للرياضيات (KMC)، وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة لاكتشاف ورعاية الطلاب المتميزين في مادة الرياضيات من المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تمكين الشباب وبناء جيل معرفي قادر على المنافسة عالميًا.
وستُقام المسابقة وفق معايير دولية تغطي مجالات الجبر والهندسة والتركيبات ونظرية الأعداد، حيث تتيح للطلاب فرصة الفوز بجوائز قيّمة، والمشاركة في المخيم الصيفي للرياضيات بجامعتي كاوست وكامبريدج خلال صيف 2026، إضافة إلى توفير مسار مباشر للانضمام إلى برامج كاوست لما قبل الجامعة.
ويستمر التسجيل حتى 9 نوفمبر 2025، على أن تُعقد الجولة الإقليمية يوم 13 ديسمبر في عدة مدن سعودية، فيما تستضيف كاوست الجولة النهائية من 3 إلى 5 أبريل 2026.
ودعت الجامعة الطلاب المؤهلين وأولياء أمورهم والمدارس الحكومية والأهلية إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: رابط التسجيل