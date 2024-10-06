غرامات "التستر التجاري" في 3 أشهر أكثر من 8 ملايين ريال.. وأبرزُ المخالفات الإقامةُ والدفعُ إلكتروني
بلغ إجمالي قيمة غرامات التستر التجاري في المملكة في الربع الثالث من العام الجاري، أكثر من 8 ملايين ريال؛ وفقًا لما أظهرته نتائج تقرير النشرة الربعية لقطاع المستهلك لـ"الربع الثالث" من العام 2024، فيما أعلنت وزارة التجارة في التقرير ذاته عن تنفيذها أكثر من 10 آلاف جولة رقابية لمكافحة التستر التجاري في مناطق السعودية كافة.
وحسب التقرير: استهدفت تلك الجولة نحو 9548 مؤسسة تجارية، فضلًا عن 1285 شركة نتج عنها وجود 329 شبهة تستر تجاري، بجانب 94 مخالفة لقواعد السوق، وتلخصت أبرز المخالفات التي باشرتها وزارة التجارة في إطار مخالفات أنظمة العمل والإقامة، فضلًا عن عدم وجود تراخيص تشغيلية، بجانب عدم وجود وسائل دفع إلكتروني.
ويواصل برنامجُ مكافحة التستر التجاري تنفيذَ جولاته التفتيشية للتحقق من امتثال المنشآت التجارية لقواعد السوق المعتمدة وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في قطاع تجارة الإطارات وزيوت السيارات محافظة جدة بناء على دلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
وأظهرت نتائجُ النشرة أيضًا تنفيذَ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري نحو 341 ألف زيارة تفتيشية لمكافحة الغش التجاري؛ إذ بلغ عدد المضبوطات نحو 9،9 مليون، وأحال البرنامجُ نحوَ 447 قضية للنيابة العامة، فيما وصل معدل امتثال المنشآت التجارية لـ96%.