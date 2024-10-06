غرامات "التستر التجاري" في 3 أشهر أكثر من 8 ملايين ريال.. وأبرزُ المخالفات الإقامةُ والدفعُ إلكتروني

بلغ إجمالي قيمة غرامات التستر التجاري في المملكة في الربع الثالث من العام الجاري، أكثر من 8 ملايين ريال؛ وفقًا لما أظهرته نتائج تقرير النشرة الربعية لقطاع المستهلك لـ"الربع الثالث" من العام 2024، فيما أعلنت وزارة التجارة في التقرير ذاته عن تنفيذها أكثر من 10 آلاف جولة رقابية لمكافحة التستر التجاري في مناطق السعودية كافة.