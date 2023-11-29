"محمية الإمام تركي بن عبدالله" تستعرض البرنامج الأكبر لحماية التنوع الحيوي بالسعودية

يُذكر أن امتداد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مساحة 91.500 كم2؛ بما يجعلها ثاني أكبر المحميات الملكية بالسعودية. وتشتهر المحمية بطبيعتها الخلابة، وتزخر بتنوع أحيائي فريد، يشمل 138 نوعًا من الكائنات الفطرية، من بينها كائنات نادرة، مثل غزال الريم والمها الوضيحي، وأكثر من 179 نوعًا نباتيًّا، مثل أشجار الطلح والسدر البري والأرطى.