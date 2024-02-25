"آل هاجر" من "تقني تبوك" يحصد الذهبية في "المعرض الدولي للاختراعات" بماليزيا

وعقدت المؤسسة برامج تأهيلية مكثفة للمتدربين والمتدربات المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا "MTE 2024" في عدد من المسارات التقنية، بإشراف عددٍ من المدربين والخبراء المؤهلين في المجالات التقنية، وتم خلالها استعراض مشروعات المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشروعات لتواكب متطلبات المسابقة للعام الحالي.