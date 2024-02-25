"آل هاجر" من "تقني تبوك" يحصد الذهبية في "المعرض الدولي للاختراعات" بماليزيا

حصد المتدرب عبدالله آل هاجر، من الكلية التقنية بتبوك على الميدالية الذهبية لمشروع "التقنية لتقليل حوادث الجسور" مع المشرف المهندس محمد العنزي، في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية Malaysia Technology Expo الذي أُقيم في ماليزيا.
ويأتي مشروع التقنية لتقليل حوادث الجسور الذي تم بناؤه باستخدام التقنية الذكية ليحد من الحوادث المرورية التي تقع على الجسور بتنبيه السائقين من خلال لوحات إرشادية وكاميرات يمكن ربطها مع المركز الرئيس لمراقبة الحالة المرورية من خلال زاوية 360 درجة.
من جهة أخرى، هنأت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المتدرب آل هاجر، ومشرف المشروع، بهذا الفوز والتميز، مقدرة جهود قيادات الكلية التقنية بتبوك وفريق العمل في اكتشاف الموهوبين ودعمهم وتمكينهم للمشاركة والتنافس في المعارض الدولية، حيث تعد هذه الجائزة إضافة إلى العديد من الجوائز التي حققها متدربو الكلية.
وعقدت المؤسسة برامج تأهيلية مكثفة للمتدربين والمتدربات المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا "MTE 2024" في عدد من المسارات التقنية، بإشراف عددٍ من المدربين والخبراء المؤهلين في المجالات التقنية، وتم خلالها استعراض مشروعات المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشروعات لتواكب متطلبات المسابقة للعام الحالي.
ويعد المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية "MTE 2024" تجمعًا عالميًا للمختصين والمهتمين في مجال صناعة العلوم والتقنية، بالإضافة إلى المستثمرين ورجال الأعمال؛ للنظر في فرص العمل الجديدة الناتجة عن المشروعات المبتكرة.