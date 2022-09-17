"رافال للتطوير العقاري".. أداء تشغيلي ومالي استثنائي يعكس مرونة نموذج أعمال الشركة

وعن المشاريع القادمة أشارت «رافال» في بيانها إلى أن هناك عددًا من المشاريع، أبرزها مشروع «Alegria» السكني ضمن مخطط النرجس في الرياض، الذي سيتم إعلانه في الربع الأخير من العام الجاري، وتهدف من خلاله إلى إنشاء 114 فيلا و126 شقة، أصبحت في المراحل النهائية للتصميم. علمًا بأن الشركة انتهت من تطوير وتنفيذ البنى التحتية للمشروع بشكل كامل، ويتم التركيز من خلالها على أنسنة الأحياء تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.