"البيئة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مشتل للأشجار المثمرة في عسير

وأوضحت الوزارةُ أنّ المشروع يقع في مساحة إنتاجية تتجاوز "198.6" ألف متر مربع، مشيرةً إلى أنّ آخر موعد لاستلام العروض في 11 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 12 سبتمبر 2024م.