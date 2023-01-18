"ريما بنت بندر": العلاقات السعودية-الأمريكية تخلق الاستقرار العالمي.. و"السواحة": السعودية قوة عالمية

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الجلسة، أهمية العلاقات السعودية-الأمريكية، وقالت: "تجمعنا شراكة استراتيجية وصداقة تاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تمتد لأكثر من 80 عامًا، وكنا دائمًا داعمين لبعضنا في الأوقات والظروف المهمة؛ إذ تنعكس أهمية هذه العلاقة ليس على البلدين فحسب، وإنما تخلق أيضًا مزيدًا من الاستقرار العالمي".