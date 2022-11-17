رسال توقع اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة لتصميم وتطوير برامج الولاء

" من دواعي سرورنا في شركة رسال أن ندشن أولى شراكاتنا مع هيئة تطوير منطقة المدينة والذي نسعى من خلالها إلى تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي من خلال تسخير خبرتنا في برامج الولاء للمشاركة في تصميم وتنفيذ برنامج ولاء يخدم مستهدفات استراتيجية المدينة المنورة الذكية، كما تتيح لنا هذه الشراكة تبادل الدعم وتوحيد الجهود التسويقية للتعريف بمنتجات الطرفين ورفع الوعي المجتمعي بها.