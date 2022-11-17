رسال توقع اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة لتصميم وتطوير برامج الولاء

في إطار خطواتها المتسارعة للتوسع في سوق برامج الولاء؛ شهدت مدينة برشلونة في مملكة إسبانيا توقيع شركة رسال، الشركة السعودية الرائدة في حلول البطاقات الرقمية مسبقة الدفع وبرامج المكافآت والولاء، توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة لتكون "رسال" بموجب هذه الاتفاقية مسؤولة عن تصميم وتطوير وتنفيذ برنامج ولاء يخدم مستهدفات استراتيجية المدينة المنورة الذكية.
ومن خلال هذه الاتفاقية سوف يتم فتح آفاق أوسع للتعاون بين "رسال" وهيئة تطوير منطقة المدينة وذلك عبر بناء حلول تقنية وفنية وتبادل الخبرات والمعرفة، والتنسيق بين الطرفين للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات العالمية داخل وخارج المملكة.
وبعد توقيع الاتفاقية قال الأستاذ حاتم الكاملي، الرئيس التنفيذي لشركة رسال:
" من دواعي سرورنا في شركة رسال أن ندشن أولى شراكاتنا مع هيئة تطوير منطقة المدينة والذي نسعى من خلالها إلى تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي من خلال تسخير خبرتنا في برامج الولاء للمشاركة في تصميم وتنفيذ برنامج ولاء يخدم مستهدفات استراتيجية المدينة المنورة الذكية، كما تتيح لنا هذه الشراكة تبادل الدعم وتوحيد الجهود التسويقية للتعريف بمنتجات الطرفين ورفع الوعي المجتمعي بها.
الجدير بالذكر أن شركة رسال تتميز بالعديد من شراكتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تعد "رسال" المنصة الرقمية الأكبر في المنطقة في تقديم حلول البطاقات الرقمية مسبقة الدفع وبرامج المكافآت والولاء، وتعمل رسال على تقديم تجربة أمثل للعميل من خلال بطاقاتها الرقمية التي تحتوي على أكثر من 600 علامة تجارية محلية وعالمية.