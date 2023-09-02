"البيئة": أبحاث استخدام مياه الاستزراع السمكي في ريّ النخيل زادت وزن التمور بـ"26%"

أكدت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة أن النتائج البحثية النوعية لمشاريع الاستزراع السمكي بالنظام المغلق، أظهرت نجاحها في زيادة كفاءة وإنتاجية أشجار النخيل في المملكة، وذلك باستخدام مياه صرف أحواض مزارع الأسماك كمياه الريّ، التي تُقلل من الحاجة لإضافة بعض العناصر الغذائية التي تحتاجها أشجار النخيل كالأسمدة؛ لاحتواء مياه مصارف الأسماك على تراكيز مختلفة من هذه العناصر المهمة.