مدير معهد الإدارة بجدة يفتتح فعاليات معرض الخريج والوظيفة 29 بفرع المعهد

واشتمل المعرض على أجنحة متنوعة قدّمت خدماتها للزائرين من خريجي وخريجات المعهد، وذلك امتدادًا لفعاليات “معرض الخريج والوظيفة 29” التي نظمها معهد الإدارة العامة على مدى خمسة أيام خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025 في مقر المعهد بالرياض وفرعه في جدة.