مدير معهد الإدارة بجدة يفتتح فعاليات معرض الخريج والوظيفة 29 بفرع المعهد

افتتح مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد باصم، فعاليات “معرض الخريج والوظيفة 29” بمقر فرع المعهد في جدة، بمشاركة عدد من الجهات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص.
واشتمل المعرض على أجنحة متنوعة قدّمت خدماتها للزائرين من خريجي وخريجات المعهد، وذلك امتدادًا لفعاليات “معرض الخريج والوظيفة 29” التي نظمها معهد الإدارة العامة على مدى خمسة أيام خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025 في مقر المعهد بالرياض وفرعه في جدة.
ويواصل المعرض فعالياته بفرع جدة يومي الأربعاء والخميس 3–4 سبتمبر 2025م الموافق 11–12 ربيع الأول 1447هـ، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات، ليؤكد دوره كمنصة عملية لربط الكفاءات الوطنية بفرص العمل المتاحة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الانطلاق بثقة إلى سوق العمل، وتعزيز الشراكة بين المعهد وجهات التوظيف بما يترجم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري.