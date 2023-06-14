"التطويف المركزي" يستهدف 300 ألف حاج من الدول العربية لطواف القدوم

وأضاف: الشركة مازالت تستقبل يوميًا الأفواج الجديدة من الحجاج العرب التي كان آخرها قدوم طلائع حجاج سوريا واليمن، حيث حرصت مراكز الخدمة التابعة للشركة على إقامة برامج احتفالية خاصة بهم ، وحرصنا فيها على إبراز الهوية السعودية والموروث الثقافي المنوّع من خلال استقبالهم بالعرضة السعودية والمجسات، وتقديم القهوة السعودية والتمر، بجانب منحهم هدايا تذكارية تربطهم بالمكان والزمان.