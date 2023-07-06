ضبط 1030 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أسفر عن ضبط 1030 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة.
وقالت الإدارة العامة للمرور عبر تويتر: "أصحاب هذه المركبات قاموا بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضافت: "جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر للإدارات المرورية في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة"، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.