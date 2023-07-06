ضبط 1030 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

وأضافت: "جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر للإدارات المرورية في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة"، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.