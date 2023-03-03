مركبة تدهس مسنًّا في "حسبة الباحة".. وواقعة مشابهة بالعاصمة المقدسة

من ناحية ثانية لقي شاب مصرعه دهسًا، أمس الخميس، بالعاصمة المقدسة، أثناء قيادته دراجةً نارية بمخطط ولي العهد؛ حيث كان متوجِّهًا لعمله في أحد محال بيع القهوة عندما فوجئ بمركبة في الاتجاه الآخر من الطريق، ارتطمت به، وتعرَّض لإصابات خطيرة أدت إلى وفاته، وأودع الجثمان ثلاجة الأموات بالمستشفى.