مركبة تدهس مسنًّا في "حسبة الباحة".. وواقعة مشابهة بالعاصمة المقدسة

دهست مركبة شخصًا مسنًّا، مساء أمس الخميس، بالباحة؛ مما أسفر عن وفاته.
وباشرت دوريات شعبة السير بمرور الباحة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس تسبَّبت فيه مركبة على طريق الحسبة، وأسفر عن مصرع شخص مسنّ.
وبعد مباشرة الجهة ذات العلاقة، تم التحفُّظ على قائد المركبة المتسبِّبة في الواقعة، وتسليم جثمان المتوفّى وإيداعه ثلاجة الأموات.
من ناحية ثانية لقي شاب مصرعه دهسًا، أمس الخميس، بالعاصمة المقدسة، أثناء قيادته دراجةً نارية بمخطط ولي العهد؛ حيث كان متوجِّهًا لعمله في أحد محال بيع القهوة عندما فوجئ بمركبة في الاتجاه الآخر من الطريق، ارتطمت به، وتعرَّض لإصابات خطيرة أدت إلى وفاته، وأودع الجثمان ثلاجة الأموات بالمستشفى.