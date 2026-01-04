انخفاض الحرارة بمنطقة الجوف يرفع الإقبال على "الفروة" وأجهزة التدفئة

مع انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد من موجة صقيع بالمناطق الشمالية، ارتفعت وتيرة الإقبال على الملابس الشتوية و"الفروة" وأجهزة التدفئة الكهربائية والغاز بمنطقة الجوف، بحثًا عن الدفء ومواجهة موجة البرد المتوقعة.
وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر أجزاء من شمال ووسط المملكة بموجة باردة تشمل مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والرياض، ويُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 3 درجات مئوية إلى درجة واحدة تحت الصفر.
وتشبه "الفروة" البشت من ناحية الشكل والحجم، وهي مبطنة بالوبر أو الصوف، وبحسب أحد الباعة بمدينة سكاكا زاد الإقبال على الفروة والملابس الشتوية وأجهزة التدفئة المنزلية والفحم مع انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد المتوقعة.
وتتفاوت أسعار الفروة، بحسب أنواع الصوف سواء الصناعي المستورد، أو الطبيعي الذي يكون سعره أعلى، مبينًا أن الأنواع الأكثر طلبًا تشمل الفروة الطليانية والطفيلية وفروة الراعي.