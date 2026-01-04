انخفاض الحرارة بمنطقة الجوف يرفع الإقبال على "الفروة" وأجهزة التدفئة

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر أجزاء من شمال ووسط المملكة بموجة باردة تشمل مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والرياض، ويُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 3 درجات مئوية إلى درجة واحدة تحت الصفر.