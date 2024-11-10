المركز الطبي الدولي يعلن عن تأسيس كلية طب جديدة بمعايير عالمية

أعلن مستشفى المركز الطبي الدولي (IMC) عن استثماره الاستراتيجي في مجال التعليم الصحي في المملكة من خلال إنشاء كلية طب متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية.
تقع كلية الطب الجديدة في شارع حائل مقابل مبنى المستشفى على مساحة 13,581 متراً مربعاً وتضم ستة طوابق، وتستوعب 1200 طالب، وتوفر برامج أكاديمية في الطب، التمريض، وماجستير الصحة العامة، وتم تصميمها لتكون منارة لتدريب الكوادر الطبية المستقبلية وتزويد الطلاب بمهارات متقدمة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ووفقاً للبيان الصادر عن مستشفى المركز الطبي الدولي: "يعكس الصرح التعليمي الطبي الجديد التزام المركز الطبي الدولي برفع مستوى التعليم الطبي في المنطقة والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية لبناء مجتمع معرفي متطور.
وصرح الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمستشفى (IMC) قائلاً: "نتوجه بالشكر والامتنان لقيادتنا على هذه الثقة الغالية بموافقة مجلس الوزراء على مشروع الكلية الطبية، وكما عاهدنا قيادتنا قبل عقدين من الزمان عند وضع حجر الأساس للمستشفى بأن نُحقق نقلة نوعية في القطاع الصحي الخاص.. فإننا نجدد العهد بنقلة نوعية أخرى في قطاع التعليم الصحي الخاص ولنساهم بقوة وفعالية في تحقيق رؤية بلادنا الغالية لعام 2030."
وأضاف د. وليد فتيحي: "في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة وفقاً لرؤية 2030، ستسهم كلية طب (IMC) بدور حيوي في إعداد كوادر طبية وصحية تتمتع بالمعرفة والمسؤولية الاجتماعية، وتعمل على تحسين الصحة العامة، حيث قمنا بتطوير البرامج الجديدة بالتعاون مع خبراء بارزين لتهيئة بيئة تعليمية تساهم في تفوق القادة الطبيين المستقبليين وتمكنهم من الابتكار والمساهمة في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في المملكة".
ومن خلال هذا الصرح التعليمي الطبي الجديد، الذي سيبدأ البناء به قريباً، يطمح المركز الطبي الدولي ليكون مؤثراً رئيسياً في مجال التعليم الصحي بالمنطقة، مما يعزز قدرة المملكة على إنتاج كوادر طبية وطنية تقود القطاع نحو مستقبل واعد بإذن الله.