المركز الطبي الدولي يعلن عن تأسيس كلية طب جديدة بمعايير عالمية

وأضاف د. وليد فتيحي: "في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة وفقاً لرؤية 2030، ستسهم كلية طب (IMC) بدور حيوي في إعداد كوادر طبية وصحية تتمتع بالمعرفة والمسؤولية الاجتماعية، وتعمل على تحسين الصحة العامة، حيث قمنا بتطوير البرامج الجديدة بالتعاون مع خبراء بارزين لتهيئة بيئة تعليمية تساهم في تفوق القادة الطبيين المستقبليين وتمكنهم من الابتكار والمساهمة في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في المملكة".