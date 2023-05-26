لتجنب عمليات الاحتيال.. "هيئة العقار" تحذّر من التعامل مع غير المرخصين وتستدعي وسطاء أتاحوا بياناتهم لتأجير الوحدات العقارية

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج؛ ضرورة التحقق ابتداءً من أنَّ الطرف المسوّق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة "فال" العقارية سواءً كان فرداً أو مُنشأةً وأنَّ الوحدة العقارية قد صدرت لها رخصة للإعلان العقاري صادرة من الهيئة العامة للعقار، ثم التحقّق من صحة بيانات الوسيط ورخصة الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفّرتها الهيئة في منصة الخدمات الإلكترونية في موقعها عبر الرابط: https://eservicesredp.rega.gov.sa/auth/queries وإدخال عدد من المعلومات، مثل رقم رخصة الوسيط، أو رقم الهوية للفرد أو الرقم الموحد للمنشأة، أو اسم الوسيط، أو نوع الرخصة، لتظهر بعد ذلك نتيجة الاستعلام، كما يمكن الاسترشاد بمنطقية السعر المعروض للإيجار عبر زيارة المؤشر الإيجاري في "إيجار"؛ للتأكد من تماشي السعر المعروض مع النطاق السعري ومتوسط الأسعار للوحدة العقارية وفقاً لمواصفات الوحدة وموقعها، وأنْ يكون تحويل الدفعة المالية عبرَ قناة الدفع الإلكترونية التي توفّرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" www.ejar.sa؛ وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني؛ والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية بشكلٍ مباشرٍ للحد من الوقوع في حالات التلاعب.