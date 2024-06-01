سفير السعودية بالعراق يشهد وصول أول طائرة قادمة من الدمام للنجف

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في السعودية، التي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًّا، وأكثر من 250 وجهة في العالم.