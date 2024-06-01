سفير السعودية بالعراق يشهد وصول أول طائرة قادمة من الدمام للنجف

وصل سفير السعودية في العراق عبد العزيز الشمري، إلى مدينة النجف؛ لتدشين مراسم وصول أول طائرة قادمة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى النجف العراقية.
وانطلقت، ابتداءً من اليوم السبت، رحلات طيران مباشرة من مدينة الدمام السعودية إلى مدينة النجف العراقية، في إطار تنويع الوجهات داخل العراق؛ دعمًا لعمليات التنقل بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في السعودية، التي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًّا، وأكثر من 250 وجهة في العالم.
وبدأت السفارةُ السعودية أعمالَها في بغداد عام 2017، وتمّ افتتاح المنفذ البري بين البلدين، الذي يصل من خلاله 7 آلاف عراقي يوميًّا إلى المملكة، سواء لأداء الحج والعمرة أو للزيارات الشخصية.