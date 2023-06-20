أمير تبوك: دعم واهتمام سمو ولي العهد بموروث الإبل أحدث نقلة نوعية بعالمها

من جهة أخرى، أعرب المهندس أبو زنادة عن شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه لأعمال مهرجـان جـادة الإبـل وعلـى الجهـود المبذولة من إمـارة منطقـة تبوك، والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهـم بالمهرجـان، مشيرًا إلى أن مهرجان جادة الإبل بتبوك يعد الأول ضمن سلسلة مهرجانات في مناطق من المملكة، والتي ستكون تباعًا على مدار العام تحمل اسم "جادة الإبل" وتهدف إلى إحداث حراك اقتصادي وتوسيع شريحة المتعامليـن مع القطاع، وتنشيط حركة البيع والشراء ورفع القيم السوقية للإبل.