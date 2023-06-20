أمير تبوك: دعم واهتمام سمو ولي العهد بموروث الإبل أحدث نقلة نوعية بعالمها
أشاد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بالدعم الكبير والرعاية الذي يحظى به نادي الإبل من قِبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المشرف العام على نادي الإبل - حفظه الله - وحرصه على الحفاظ على موروث المملكة الأصيل وتشجيع أهل الإبل ودعمهم للتمسك بموروثهـم العريق للإبل وذلك من خلال إنشاء نادي الإبل الذي ترأسه الشيخ فهد بـن فلاح بن حثلين الذي غير أحوال الإبل نحو الأفضل وأحدث نقلة نوعية في عالمها على مختلف الأصعدة والتي لمسها جميع ملاك الإبل.
وأشار الأمير فهد بن سلطان إلى أن مهرجان "جادة الإبل" في تبوك يشكل محطة رائدة في عالم المهرجانات، ومحط أنظار محبي وعشاق الإبل، مشيدًا بما حققه من نجاح كبير ذاع صيته في مختلف مناطق المملكـة ودول الخليج، متمنيًا أن يحقق مهرجان "جادة الإبل" الأهداف التي وضعت له، بما يتواءم مع دعم القيادة وتطلعاتها لهذا الموروث الثقافي.
جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم الرئيس التنفيذي لنادي الإبل المهندس رائد بن عبدالعزيز أبو زنادة ورئيس نادي قطر لمزاين الإبل حمد بن جابر العذبة ومدير عام المهرجان العقيد سعود بن حثلين وعددًا من أعضاء اللجان المنظمة لمهرجان جادة الإبل بتبوك.
وفي بداية الاستقبال، رحب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، معربًا عن سعادته بالالتقاء بهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وطيب الإقامة بالمنطقة منوهًا بالدعم السخي من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لتطوير قطاع الإبل في المملكة، وكل ما من شأنه تطوير اقتصاديات الثروة الحيوانية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
واطلع أمير منطقة تبوك خلال الاستقبال على الفعاليّات المقامة على أرض المهرجان التي تثري الثقافـة المحلية والعالمية والإبل كموروث، حيث يضم المهرجان منافسات متعـددة في مزاينـات الإبل بآلية جديدة ومختلفة، واستحداث أشواط جديدة، كما شمل جملة من الأنشطة المصاحبة بين المناسبات التي تلي احتياجات الأسر من السعوديين والمقيمين.
من جهة أخرى، أعرب المهندس أبو زنادة عن شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه لأعمال مهرجـان جـادة الإبـل وعلـى الجهـود المبذولة من إمـارة منطقـة تبوك، والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهـم بالمهرجـان، مشيرًا إلى أن مهرجان جادة الإبل بتبوك يعد الأول ضمن سلسلة مهرجانات في مناطق من المملكة، والتي ستكون تباعًا على مدار العام تحمل اسم "جادة الإبل" وتهدف إلى إحداث حراك اقتصادي وتوسيع شريحة المتعامليـن مع القطاع، وتنشيط حركة البيع والشراء ورفع القيم السوقية للإبل.
فيما أعرب رئيس نادي قطر لمزاين الإبل عن شكره لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، واهتمامه بقطاع الإبل وحرصه على إبراز أهمية الإبل وارتباطها الوثيق بالهوية الخليجية والعربية.