تعرف على آلية اعتماد الإجازات المرضية الصادرة من خارج المملكة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي تعميمًا، يوضح آلية اعتماد الإجازات المرضية الصادرة من خارج المملكة.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد صدور تعميمين سابقين خلال الأعوام السابقة تشدد على الجهات الحكومية بعدم قبول الإجازات المرضية الورقية واعتماد منصة "صحة" لقبول الإجازات المرضية تنفيذًا لما تضمنته الفقرة (ب) من البند (أولاً) من الأمر السامي الكريم رقم 59574 وتاريخ 20 /10 /1440هـ باعتماد منصة "صحة" لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة بالربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون منح الإجازات المرضية عن طريق المنصة.
وكانت تتم إجراءات اعتماد الإجازات المرضية الصادرة من داخل المملكة من خلال منصة "صحة"، ولكون عدد من التقارير المرضية لمنح الإجازات المرضية تصدر من خارج المملكة للموظفين الذي يعملون في ممثليات أو مكاتب المملكة في الخارج، أو أن يكون الموظف في مهمة أو أي فترة غياب مسموح بها نظامًا، فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة ذلك بالتنسيق مع وزارتي الخارجية، والصحة، للنظر في أتمتة الإجراءات اللازمة لاعتماد الإجازة المرضية الصادرة من خارج المملكة من خلال منصة "صحة".
ووفقًا للتعميم فقد تم الانتهاء من تطوير المنصة، حيث سيتم من خلالها التعامل مع تقارير الإجازات المرضية الصادرة من خارج المملكة، بأن يقوم الموظف الحاصل على تقرير إجازة مرضية صادر من جهة صحية خارج المملكة بتصديقها من الممثليات السعودية في الخارج، ثم إرسالها إلى جهة عمله (ورقيًا أو إلكترونيًا)، وتقوم الجهة ـ وفق الإجراءات والضوابط الواردة في "الإطار التنظيمي لإثبات الإجازة المرضية، وإثبات الإصابة بسبب العمل، وإثبات العجز الصحي عن العمل" الملحق باللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادر بالقرار الوزاري رقم1551 وتاريخ 9 / 6 /١٤٤0هـ ـ بإدخال تقرير الإجازة المرضية في منصة - صحة -، واستكمال الإجراءات الآلية المتبعة بإحالتها إلى الهيئة الطبية العامة ليتم النظر في مدى اعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراء بشأن الإجازة المرضية، وإفادة الموظف بما تم عليها.