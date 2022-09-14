تعرف على آلية اعتماد الإجازات المرضية الصادرة من خارج المملكة

ووفقًا للتعميم فقد تم الانتهاء من تطوير المنصة، حيث سيتم من خلالها التعامل مع تقارير الإجازات المرضية الصادرة من خارج المملكة، بأن يقوم الموظف الحاصل على تقرير إجازة مرضية صادر من جهة صحية خارج المملكة بتصديقها من الممثليات السعودية في الخارج، ثم إرسالها إلى جهة عمله (ورقيًا أو إلكترونيًا)، وتقوم الجهة ـ وفق الإجراءات والضوابط الواردة في "الإطار التنظيمي لإثبات الإجازة المرضية، وإثبات الإصابة بسبب العمل، وإثبات العجز الصحي عن العمل" الملحق باللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادر بالقرار الوزاري رقم1551 وتاريخ 9 / 6 /١٤٤0هـ ـ بإدخال تقرير الإجازة المرضية في منصة - صحة -، واستكمال الإجراءات الآلية المتبعة بإحالتها إلى الهيئة الطبية العامة ليتم النظر في مدى اعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراء بشأن الإجازة المرضية، وإفادة الموظف بما تم عليها.