"المسار الرياضي" تُطلق مبادرة مسار للمشي ومسارات الدراجات بتقنية الواقع الافتراضي

أطلقت مؤسسة المسار الرياضي مبادرة "مسار المشي"، بالتعاون مع مجمع النخيل مول بمدينة الرياض، وذلك خلال شهر رمضان المبارك؛ لتحفيز السكان والزوّار بمدينة الرياض على رياضة المشي، ويصل طول "مسار المشي" داخل المجمع 506 أمتار بحدود 750 خطوة.
تأتي هذه الخطوة تعزيزاً لممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع وزيادة الوعي العام تجاه المشي والمرافق النوعية التي سيوفرها مشروع المسار الرياضي عند اكتماله، وحرصاً من المسار الرياضي لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع من خلال عديدٍ من الفعاليات والأنشطة، كما حظيت المبادرة، التي انطلقت أخيراً بإقبالٍ وتفاعلٍ ملحوظٍ من أفراد المجتمع، لجعل رياضة المشي عادة صحية.
وفي السياق ذاته، أعلن "المسار الرياضي" استمرار تجربة (رايد) التفاعلية لركوب الدراجات الهوائية، وذلك في جناح رايد بالمجمع، سعياً منها لرفع مستوى النشاط البدني، والتشجيع على ممارسة الرياضة.
تأتي هذه التجربة الثانية بعد النجاح الذي حقّقته مطلع شهر فبراير الماضي من خلال المسارات الافتراضية المزوّدة بالتقنيات الحديثة التي ستوفّر للمستخدمين تجربة واقعية وممتعة، وتتكوّن التجربة من طريق افتراضي بطول 5.24 كم، معادلاً 10 - 15 دقيقة من ركوب الدراجة، ومصمّم بطريقة تتوافق مع القدرات البدنية كافة.
وستتيح التجربة لسكان وزوّار مدينة الرياض، القيام برحلة تفاعلية عبر الدراجات في الجناح الذي يحتوي على أجهزة محاكاة متطورة ذات تقنيات عالمية، بحيث توفر لهم تجربة ممتعة وشيقة، تعزّز من ثقافة ممارسة الرياضة اليومية.
وقال رئيس قطاع التواصل في مؤسسة المسار الرياضي أحمد بن عسكر: "نسعى في المسار الرياضي إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال تمكين سكان وزوّار مدينة الرياض لتبني نمط حياة قائم على اتخاذ خيارات أكثر صحة واستدامة، إضافة إلى تعزيز ممارسة الرياضة والمشاركة المجتمعية، وبالطبع تعد مبادرة مسار المشي في المراكز التجارية ذات أثرٍ ملموسٍ بين أفراد المجتمع، ونحرص على تفعيل تلك المبادرات بما يحقّق مسؤوليتنا المجتمعية تجاه مجتمعنا".