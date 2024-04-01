"المسار الرياضي" تُطلق مبادرة مسار للمشي ومسارات الدراجات بتقنية الواقع الافتراضي

تأتي هذه الخطوة تعزيزاً لممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع وزيادة الوعي العام تجاه المشي والمرافق النوعية التي سيوفرها مشروع المسار الرياضي عند اكتماله، وحرصاً من المسار الرياضي لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع من خلال عديدٍ من الفعاليات والأنشطة، كما حظيت المبادرة، التي انطلقت أخيراً بإقبالٍ وتفاعلٍ ملحوظٍ من أفراد المجتمع، لجعل رياضة المشي عادة صحية.