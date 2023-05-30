مع وصول طلائع الحجيج ..إدارة الحشود بالمسجد النبوي تكثف جهودها لتسهيل الحركة

تكثف إدارة تنظيم الحشود بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها تزامنًا مع وصول طلائع ضيوف الرحمن لأداء فريضة حج هذا العام ١٤٤٤هـ، بشكل يومي، من أجل تنظيم أعمال الحشود في الممرات والساحات واتباع آلیة التعامل مع الحشود.
وتعمل الإدارة على تسھیل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات وتنظیم حركة دخول وخروج المصلين والزائرین من وإلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتنسیق مع الجھات المعنیة، حیث يتم من خلالھا فتح الممرات وتنظيمها لضمان سلاسة الحركة.
وتحرص "تنظيم الحشود" على تذلیل كافة العقبات تسھیلًا على الزائرین والمصلین؛ بھدف ضمان انسیابیة حركة الحشود البشریة في عموم المسجد النبوي دون أي معوقات للحركة لتمكینھم من أداء عباداتهم وطاعاتھم في أجواء إیمانیة مفعمة بالروحانیة والطمأنینة.
وتأتي تلك التسھیلات ضمن خطة محكمة لضمان وصول المصلين لمواقعهم بكل يسر وسهولة وفق توجیھات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.