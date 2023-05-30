مع وصول طلائع الحجيج ..إدارة الحشود بالمسجد النبوي تكثف جهودها لتسهيل الحركة

تكثف إدارة تنظيم الحشود بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها تزامنًا مع وصول طلائع ضيوف الرحمن لأداء فريضة حج هذا العام ١٤٤٤هـ، بشكل يومي، من أجل تنظيم أعمال الحشود في الممرات والساحات واتباع آلیة التعامل مع الحشود.