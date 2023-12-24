"مدائن صالح" بالعلا .. تحفة تاريخية ستضخ 120 مليار ريال في الاقتصاد السعودي

"وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ"، هكذا ذكر رب العالمين قوم ثمود، حيث إن الثموديين هم أول من سكن الحجر وأول من نحت المنازل في الصخور وجاء بعدهم الأنباط، وأرسل الله إليهم نبيّه صالح، حيث دعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام ولكنهم لم يؤمنوا به، ومع استمرار دعوته لهم، طلبوا منه أن يخرج لهم ناقة من صخرة كبيرة لديهم، وأنهم سوف يؤمنون إذا نفّذ هذا الأمر، فدعا الله أن يُخرج الناقة واستجاب الله له.