شبح الحرب الإقليمية.. ما أهمية دعوة المملكة لمجلس الأمن بحفظ الأمن والسلم الدوليّين؟

وفي ظل استمرار شبح الحرب، الذي يخيم على المنطقة؛ طالبت المملكة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهي مطالبة مهمة تتوجه بها المملكة من الناحية السياسية والعملية إلى الدول الخمس دائمة العضوية، لتتحلى بالمسؤولية الكافية في منع نشوب حرب إقليمية معقدة، لن تقتصر على إسرائيل وإيران لكنها ستطال دولاً أخرى، وستُخل تماماً بالنظام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، بما لها من أهمية كبيرة لاقتصاديات ومصالح دول العالم، فمطالبة المملكة في جوهرها، مطالبة للدول المالكة للقرار الدولي، والقادرة على ممارسة الضغوط على الأطراف المتنازعة.