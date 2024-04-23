بالفيديو.. قصة "مؤمن إبراهيم" الذي تحوَّل من قس مسيحي إلى داعية إسلامي

عرضت نشرة التاسعة بقناة الإخبارية تقريرًا عن الشيخ "مؤمن إبراهيم"، الذي تحول من "القس بيشوي" إلى داعية إسلامي، وانتقل ليعيش في السعودية منذ 20 عامًا.
وتفصيلاً، قال "مؤمن إبراهيم" إن اسمه الأول هو "منير"، أما الاسم الكنسي فكان "القس بيشوي". وقال إنه صار قسًّا منذ عام 1982م؛ ليكون أصغر قس وقتها؛ إذ كان عمره لا يتجاوز الـ24 عامًا.
وأثناء حياته قسًّا قال إنه كان مقتنعًا بما يقوم به في ظل وجود تعتيم كامل على أي تفسير أو أي محاولة للتفكير في السؤال: كيف يكون المسيح هو الله؟! إضافة إلى الوضع المادي الذي كان يعيشه بوصفه قسًّا؛ إذ كان يحصل على أموال كثيرة أضعاف الراتب الذي يحصل عليه بشكل رسمي.
وتحدث الشيخ "مؤمن إبراهيم" عن معيشته في السعودية لمدة 20 عامًا بعد إشهار إسلامه، وتوليه مكتب الدعوة والإرشاد في النعيرية بالشرقية.
وتمنى الداعية "مؤمن إبراهيم" أن يُستفاد من خبراته في الدعوة والإرشاد، ويكون بين الدعاة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية، الذين أسفرت جهودهم عن إسلام أكثر من 300 ألف رجل وامرأة.