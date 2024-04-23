بالفيديو.. قصة "مؤمن إبراهيم" الذي تحوَّل من قس مسيحي إلى داعية إسلامي

وأثناء حياته قسًّا قال إنه كان مقتنعًا بما يقوم به في ظل وجود تعتيم كامل على أي تفسير أو أي محاولة للتفكير في السؤال: كيف يكون المسيح هو الله؟! إضافة إلى الوضع المادي الذي كان يعيشه بوصفه قسًّا؛ إذ كان يحصل على أموال كثيرة أضعاف الراتب الذي يحصل عليه بشكل رسمي.