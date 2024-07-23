لعام 2024.. برنامج "موهبة" في تقنيات النانو يُسدل ستاره بجامعة الملك سعود

اختتم برنامج موهبة الإثرائي البحثي في علوم المواد وتقنيات النانو، فعالياته هذا العام 2024، الذي أتاح للطلاب الموهوبين فرصة الاكتشاف والاستزادة المعرفية عمليًّا في أروقة جامعة الملك سعود بإشراف من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
واستهدف هذا المسار الطلاب في مراحل: (الثالث المتوسط، والأول والثاني الثانوي)، بإشراف أكاديميين متخصصين؛ حيث تدرب الطلاب خلال البرنامج على أساسيات البحث العلمي وأخلاقياته والمهارات المتعلقة به كمهارات استخدام المعامل وسلامة المختبرات والمواد وإجراء التجارب المتعلقة بالأبحاث وتحليل البيانات واستخلاص النتائج وكتابة التقارير العلمية في مجالات تقنيات النانو وعلوم المواد.
وقدّم البرنامج الإثرائي البحثي الذي ترعاه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" داخل أسوار الجامعة إجراء تجارب معملية تحت إشراف خبراء في مجالات كيمياء التربة والأسمدة العضوية وإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الهيدروجين وبطاريات الليثيوم، كذلك تنقية المياه من الملوثات البيئية، وتحويل النفايات إلى مواد مجدية اقتصاديًّا.
وأكد رئيس برنامج موهبة الإثرائي البحثي 2024 بجامعة الملك سعود، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الصالح، أهمية تمكين الطلبة المتميزين للاحتكاك بالمتخصصين والباحثين، واستخدام المعامل لإجراء الأبحاث ضمن كراسي ومراكز الجامعة البحثية بكليات الزراعة والهندسة والعلوم.
وبيّن أن البرنامج الإثرائي تَضَمن مشاركة عدد من المعاهد والمراكز والكراسي البحثية النشطة للمشاركة مثل: معهد التصنيع المتقدم، والمجموعة السعودية لأبحاث الفحم الحيوي، ومركز تقنيات الطاقة المستدامة (SET)، ومعمل أبحاث المياه، ومركز التميز البحثي في المواد الهندسية، وكرسي أبحاث العلوم الكهروكيميائية والمواد المتقدمة، ومعمل البوليمرات والمواد النانومترية، بالإضافة إلى تقديم دورات مهارية تقدم لأول مرة في البرنامج مثل: دورة الطابعة ثلاثية الأبعاد التي قدمت بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال في الجامعة.
وأكد أن رسالة البرنامج الإثرائي تهدف إلى تمكين الطالب من المشاركة في المسابقات المحلية والعالمية؛ لافتًا النظر إلى أن عمليات التعلم في البرنامج تتمحور حول الطالب بشكل كبير من خلال المحاضرات وورش العمل والتعلم المباشر بالممارسة العملية.
من جانبه، بيّن النائب العلمي للبرنامج الدكتور عبدالعزيز اسعيفان، أن البرنامج يتضمن تقديم حقائب مهارية متنوعة تتناول كتابة التقارير العلمية والتفكير الإبداعي والابتكار، كذلك تنظيم زيارات إثرائية تعليمية منها القرية الشمسية في العيينة التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.