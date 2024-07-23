لعام 2024.. برنامج "موهبة" في تقنيات النانو يُسدل ستاره بجامعة الملك سعود

وبيّن أن البرنامج الإثرائي تَضَمن مشاركة عدد من المعاهد والمراكز والكراسي البحثية النشطة للمشاركة مثل: معهد التصنيع المتقدم، والمجموعة السعودية لأبحاث الفحم الحيوي، ومركز تقنيات الطاقة المستدامة (SET)، ومعمل أبحاث المياه، ومركز التميز البحثي في المواد الهندسية، وكرسي أبحاث العلوم الكهروكيميائية والمواد المتقدمة، ومعمل البوليمرات والمواد النانومترية، بالإضافة إلى تقديم دورات مهارية تقدم لأول مرة في البرنامج مثل: دورة الطابعة ثلاثية الأبعاد التي قدمت بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال في الجامعة.