وسط احتدام وهوس كبيرين.. مسابقات رمضان بين النظام والمطالبة بمحاسبة المتلاعبين

الكثير من المتابعين اتهم بعض منظمي المسابقات بـ"التضليل" ووضع شروط تعجيزية بهدف زيادة الإحصائيات والمتابعين لصفحاتهم على الرغم من هبوط ذلك بعد انقضاء رمضان بأيام، والبعض الآخر وصفوا ذلك بأن بعض الشركات تحاول خلق سمعة جديدة واستغلال شهر رمضان بوضع جوائز ربما تكون وهمية بهدف زيادة المتابعين أو الإقبال على منتج الشركة.