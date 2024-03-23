"أنهى التسبيح واندمج في المشاجرة".. فيديو طابور التميس في الرياض يرصد سيناريو غير متوقع

ونقلت قناة الإخبارية في لقائها مع أحد الشباب الذي أكد في تعليقه على الظاهرة؛ أن زحمة الطرق في الرياض خلال رمضان غير مؤثرة، ويمكن قضاء الوقت خلال الطابور بالتسبيح والاستغفار، لكن بعد لحظات من حديثه رصدته الكاميرات وهو يشتبك مع مجموعة من الشباب أثناء انتظارهم في الطابور أمام أحد محلات التميس.