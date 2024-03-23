"أنهى التسبيح واندمج في المشاجرة".. فيديو طابور التميس في الرياض يرصد سيناريو غير متوقع

رصد مقطع فيديو مشاهد لطوابير التميس في الرياض، والتي تتحول في بعض الأحيان إلى مشاجرات ومناوشات، خاصة قبيل الإفطار.
ونقلت قناة الإخبارية في لقائها مع أحد الشباب الذي أكد في تعليقه على الظاهرة؛ أن زحمة الطرق في الرياض خلال رمضان غير مؤثرة، ويمكن قضاء الوقت خلال الطابور بالتسبيح والاستغفار، لكن بعد لحظات من حديثه رصدته الكاميرات وهو يشتبك مع مجموعة من الشباب أثناء انتظارهم في الطابور أمام أحد محلات التميس.
وفي المملكة يعتبر "الفول والتميس" إحدى العادات الغذائية المتوارثة خلال الشهر الكريم، والتي لم ترضخ لتطورات التقنيات والحداثة وظلت محافظة على مكانتها على موائد السعوديين طيلة الشهر في ثنائية شهيرة باتت أحد الظواهر الرمضانية بالسعودية.