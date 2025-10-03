"بدر الحربي" يباشر مهامه رئيسًا لجامعة حائل الأحد المقبل

يبدأ الدكتور بدر بن شجاع الحربي، الأحد المقبل، مهامه رئيسًا لجامعة حائل، وسط توقعات من منسوبي الجامعة بنجاحه في قيادة المرحلة المقبلة، نظير ما يمتلكه من خبرات إدارية وعلمية متراكمة في مجالات متعددة.
ويُعد "الحربي" من الكفاءات الوطنية التي برزت في معهد الإدارة العامة، حيث راكم خبرة واسعة في التدريب والتطوير الإداري، وهو ما يرفع من سقف التطلعات نحو تطوير الأداء المؤسسي داخل الجامعة، وتعزيز بيئة العمل الاحترافية.
ويمتلك الدكتور بدر أيضًا خبرة نوعية في القطاع الصحي، ما يُعزز آمال طلاب ومنسوبي الكليات الصحية بدعم البحوث العلمية والرسائل الأكاديمية، إلى جانب خبرته السابقة في رئاسة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، والتي تمنحه أدوات إضافية للتعامل الأكاديمي الفاعل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وتوقّع عدد من منسوبي الجامعة أن تشهد المرحلة المقبلة تغييرات إيجابية في الهيكلة الإدارية، مع تمكين الكفاءات المتميزة، وتحسين بيئة العمل بما يرسّخ روح الفريق الواحد، ويعزّز مفهوم الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار.
كما شددوا على أهمية تعزيز التواصل الداخلي، وفتح قنوات الحوار البنّاء، والاستماع للمبادرات التطويرية التي يقدمها الموظفون، وتحفيزهم ببرامج نوعية تساهم في رفع كفاءاتهم وتعزيز قدراتهم المهنية.
وختموا بالتأكيد على أن توفير بيئة محفزة وداعمة سينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء، وسيساهم في تحقيق أهداف الجامعة المستقبلية، في ظل قيادة الدكتور الحربي.