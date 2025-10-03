"بدر الحربي" يباشر مهامه رئيسًا لجامعة حائل الأحد المقبل

يبدأ الدكتور بدر بن شجاع الحربي، الأحد المقبل، مهامه رئيسًا لجامعة حائل، وسط توقعات من منسوبي الجامعة بنجاحه في قيادة المرحلة المقبلة، نظير ما يمتلكه من خبرات إدارية وعلمية متراكمة في مجالات متعددة.