أمير حائل يشيد بالدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي
أشاد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة للقطاع الصحي، وبمتابعة وزير الصحة، وذلك خلال استقباله اليوم، مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل، سلطان بن ناصر المسيعيد.
وأشار أمير منطقة حائل إلى أهمية الدور الذي قامت به مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة والتكامل مع تجمع حائل والقطاعات الأخرى بما يعود على حائل وأهلها وصحة المرضى بالفائدة.
كما اطلع أمير حائل على مستجدات العمل في صحة حائل وتحوّل المديرية إلى فرع لوزارة الصحة، التي ستقوم بدور الوزارة التنظيمي والإشرافي في المنطقة والمحافظات.
يُذكر أن التحول الصحي في المملكة يمثل تحولاً في مفهوم الرعاية الصحية من خلال نموذج الرعاية الصحية الحديث، ليرتكز على تعزيز الوقاية قبل العلاج، بما يسهم في توفير رعاية صحية شاملة، وتعزيز الوعي وتسهيل الوصول للرعاية الصحية لجميع المواطنين لوطن ينبض بالصحة.