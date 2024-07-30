أمير حائل يشيد بالدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي

أشاد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة للقطاع الصحي، وبمتابعة وزير الصحة، وذلك خلال استقباله اليوم، مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل، سلطان بن ناصر المسيعيد.‏