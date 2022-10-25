السفير السنغافوري: قوة المملكة التنظيمية في الحج والعمرة جعلتها مميزة عالميًا

قال السفير السنغافوري لدى المملكة "تشاو مينغ وونج" إن العلاقات السعودية السنغافورية قوية، جازماً أنها لا تقتصر على القادة وشعبيهما فقط، إنما هناك روابط جيدة بين الشركات في البلدين.
وأعرب السفير السنغافوري عن امتنانه للجهود التنظيمية السعودية المميزة في الحرمين الشريفين وغير المستغربة من المملكة التي لطالما وضعت الأولوية لأمن وصحة الحجاج والمعتمرين على مدى السنوات الماضية.
وتحدث السفير السنغافوري خلال برنامج "الدبلوماسي" على قناة السعودية عن أول زيارة له إلى المملكة كانت بسبب حضور اجتماع رسمي، واستكشف ثقافة المملكة وعبر عن إعجابه التام.
وأوضح السفير السنغافوري أن السعوديين شعب اجتماعي ولطيف، مبدياً إعجابه الكبير بهم وتقديره للشعب السعودي الذي جعله يشعر أنه ليس بغريب عن البلد.
وأشار السفير السنغافوري لزيارته لعدة مناطق داخل المملكة، التي أضافت عنصر التشويق لرحلته، كما سنحت له الفرصة لزيارة القصيم، مؤكداً أن تلك المنطقة قد علقت في ذاكرته نظراً لزيارته للعديد من المزارع السعودية، مبدياً تعجبه وانبهاره لرؤية مزرعة سمكية في منتصف الصحراء.