السفير السنغافوري: قوة المملكة التنظيمية في الحج والعمرة جعلتها مميزة عالميًا

وأشار السفير السنغافوري لزيارته لعدة مناطق داخل المملكة، التي أضافت عنصر التشويق لرحلته، كما سنحت له الفرصة لزيارة القصيم، مؤكداً أن تلك المنطقة قد علقت في ذاكرته نظراً لزيارته للعديد من المزارع السعودية، مبدياً تعجبه وانبهاره لرؤية مزرعة سمكية في منتصف الصحراء.