"ركاز العقارية" تُطلق "زايا" لتطوير المشاريع السكنية والتجارية باستثمارات تبلغ 600 مليون ريال

وتركز "زايا" على تطوير مشاريع عقارية تتميز بالطابع العصري والمبتكر، مع الاعتماد على تقنيات حديثة في البنية التحتية، مما يعزز من كفاءة المشاريع، ويوضح قدرتها على تلبية جميع تطلعات احتياجات السوق. فهي تستهدف تحقيق تجربة معيشية متميزة للمواطنين في المملكة، مع مراعاة تحقيق حالة من التناغم بين الفخامة والجودة في كل مشروع، وهي جزء من رؤية المجموعة الأم لتقديم مشروعات جديدة غير مسبوقة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم للسكن العصري للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.