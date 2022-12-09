مختص لـ"سبق": قمم الرياض والصين ليست موجهة لأحد بل دعوة للجميع للانخراط في عملية البناء والتنمية الذي تقوده السعودية

وعن قمم الرياض والصين أوضح د. الشهري، أن هذه القمم ليست موجهة إلى أحد، وإنما أيضًا هي دعوة لجميع دول العالم للانخراط إلى عملية البناء والتنمية والتقدم الذي تقوده السعودية، التي تسعى إلى بناء الشرق الأوسط الجديد.