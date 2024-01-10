برئاسة فيصل بن فرحان.. وفد سعودي رفيع المستوى في اجتماعات "دافوس" والشعار "تعزيز الثقة"

ويضم الوفد: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.