محليات

شرطة العارضة بجازان تقبض على 4 أشخاص لترويجهم 43 كجم حشيش

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص
شرطة العارضة بجازان تقبض على 4 أشخاص لترويجهم 43 كجم حشيش

قبضت شرطة محافظة العارضة بمركز الضبط الأمني بالخطوة، في منطقة جازان، على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن ومواطنة؛ لترويجهم (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهم.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
الحشيش المخدر
مركز الضبط الأمني
شرطة العارضة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org