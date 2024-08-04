حالة استثنائية.. أمانة جازان تكثّف جهودها لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة بالمنطقة

وأوضح المهندس "الغزواني" أن الحالة المطرية كانت استثنائية، مشيدًا بالجهود المشتركة من جميع الجهات، وتم استنفار جميع الفرق في الأمانة والـ 25 بلدية تابعة لها، وتسخير الإمكانات كافة على مدار الساعة، مبينًا أن الأمانة قامت بتوفير أكثر من 600 معدة وآلية متنوعة، وما يقارب 1000 ميداني، و26 غرفة طوارئ؛ للعمل على معالجة الأضرار الناجمة من الأمطار بشكل عاجل.