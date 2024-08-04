حالة استثنائية.. أمانة جازان تكثّف جهودها لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة بالمنطقة

اطّلع أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، أمس، على آثار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة وأعمال فرق الكوارث والطوارئ في الأمانة في عدد من محافظات المنطقة.
وأوضح المهندس "الغزواني" أن الحالة المطرية كانت استثنائية، مشيدًا بالجهود المشتركة من جميع الجهات، وتم استنفار جميع الفرق في الأمانة والـ 25 بلدية تابعة لها، وتسخير الإمكانات كافة على مدار الساعة، مبينًا أن الأمانة قامت بتوفير أكثر من 600 معدة وآلية متنوعة، وما يقارب 1000 ميداني، و26 غرفة طوارئ؛ للعمل على معالجة الأضرار الناجمة من الأمطار بشكل عاجل.
وأكد أن الأمانة عملت خلال عامين على خفض النقاط الحرجة لتجمعات مياه الأمطار من 624 نقطة، إلى 376 نقطة، ويتم العمل حاليًا على معالجتها جميعًا، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأمانة والبلديات بالمنطقة من خلال تقديم البلاغات والملاحظات الخاصة بالأمطار والسيول.