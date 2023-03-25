أمطار تبوك.. خفيفة لمتوسطة وزخات البَرَد حاضرة بـ"اللوز"

هطلت اليوم أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك، مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد على مركز اللوز.
كما هطلت أمطارٌ على مركزَي شقري وبجدة.
وكانت قد هطلت صباح اليوم أمطارٌ رعدية متوسطة على محافظة حقل، حيث ارتوت على أثرها الأرض، فيما لا تزالُ السماءُ ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيدٍ على حقل وضواحيها.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد وجريان للسيول تُسبق برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق عدة بينها تبوك.