أمطار تبوك.. خفيفة لمتوسطة وزخات البَرَد حاضرة بـ"اللوز"

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد وجريان للسيول تُسبق برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق عدة بينها تبوك.