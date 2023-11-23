وزير الخارجية يناقش مع نظيره النرويجي مسارَ أعمال اللجنة الوزارية للقمة العربية الإسلامية

كما ناقش الجانبان أهميةَ وقف التصعيد العسكري الخطير في غزّة ومحيطها، والالتزام باتفاق للهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية حول إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، بما يمنع تفاقمَ الأزمة الإنسانية؛ حيث شدّد سموّ الوزير على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأنه من الضروري إيجاد حلّ لوقف كافة الانتهاكات المستمرّة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.