بقي على الوسم 17 يوماً والمربعانية 69 والشتاء 84.. 148 يوماً ويحل يوم التأسيس

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن بعض التواريخ والأرقام المرتبطة باليوم السبت وعلاقتها بالمواسم وفصول العام ومواعيد إجازات التعليم والمناسبات الوطنية والدينية.
وأوضح "المسند"؛ أن "اليوم 25 ربيع الأول 1446هـ؛ 28 سبتمبر - أيلول 2024م، 6 الميزان 1402 هـ.ش، مشيراً إلى أن موافقته 9 نوء الزبرة، و36 من سهيل، و7 من فصل الخريف".
وأضاف: "بقي على الوسم 17 يوماً، وبقي على إجازة نهاية أسبوع مطولة 19 يوماً، ونهاية الفصل الأول 40 يوماً، والمربعانية 69 يوماً، كما بقي على إجازة نهاية أسبوع مطولة 74 يوماً، وبقي على الشتاء 84 يوماً".
وتابع: "بقي على نهاية السنة الميلادية 93 يوماً، وإجازة منتصف العام 97 يوماً، ونهاية الفصل الثاني 145 يوماً، وبقي على يوم التأسيس 148 يوماً، وعلى إجازة الشتاء 149 يوماً".
وأشار إلى أنه "بقي على رمضان 153 يوماً، وعلى إجازة عيد الفطر 174 يوماً، والربيع 174 يوماً، وإجازة الصيف 271 يوماً، ونهاية السنة الهجرية 271 يوماً".