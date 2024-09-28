بقي على الوسم 17 يوماً والمربعانية 69 والشتاء 84.. 148 يوماً ويحل يوم التأسيس

وأضاف: "بقي على الوسم 17 يوماً، وبقي على إجازة نهاية أسبوع مطولة 19 يوماً، ونهاية الفصل الأول 40 يوماً، والمربعانية 69 يوماً، كما بقي على إجازة نهاية أسبوع مطولة 74 يوماً، وبقي على الشتاء 84 يوماً".