رئيس محكمة الاستئناف بجازان يهنئ القيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني 94

رفع رئيس محكمة الاستئناف في منطقة جازان الشيخ خالد بن أحمد بشير معافى، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94.
وهنّأ معافى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وجميع أفراد الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.
وسأل الله تعالى أن يديم على ولاة أمرنا الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا الغالية، وأن يرزقها دوام الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم علينا نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى.