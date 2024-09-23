رئيس محكمة الاستئناف بجازان يهنئ القيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني 94

وسأل الله تعالى أن يديم على ولاة أمرنا الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا الغالية، وأن يرزقها دوام الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم علينا نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى.