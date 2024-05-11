خبيران أمريكيان لـ"سبق": السعودية توفر لذوي الإعاقة الفرص المناسبة في التعليم العالي والتوظيف

من جانبها، تحدثت الدكتورة دارلين هانتر الخبيرة في مجال ألعاب القوى لذوي الإعاقة من الولايات المتحدة الأمريكية عن قصة إصابتها بالشلل النصفي الذي أصيبت به في سن صغيرة، وتغلبها على هذه الإعاقة وتحقيق إنجازات كثيرة في مسيرتها الرياضية والأكاديمية، وقالت لـ"سبق": والدتي أصرّت على دعمي واهتمت بأن يتم تربيتي بشكل مستقل بأكبر قدر ممكن، فأدخلتني مجال الرياضة في سن السابعة، وكنت في هذا المجال منذ ذلك السن وتعلمت مدى أهمية التعليم كذلك، ولذلك واصلت ممارسة كرة السلة في الكلية.