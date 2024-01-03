أمطار الفجر بجازان.. "الأمانة" تكثّف جهودها وفرقها الميدانية تباشر و"المدني" يحذّر

وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .