السوق السعودي يستقبل رائعة هافال الجديدة جوليان برو

ومن شركة جريت وول موتور، تحدث مدير التسويق والمبيعات السيد صني بهات قائلاً: "في بداية هذا العام، أطلقنا إستراتيجية ONE GWM الجديدة، وتمثل هافال جوليان برو أول جيل يتوافق مع هذه الإستراتيجية. وخلال هذا العام نحن متحمسون أيضاً لمواصلة هذا الزخم مع إطلاق المزيد من سيارات Haval SUV كإطلاق الجيل الجديد للـ H9 بنهاية الربع الثالث من هذا العام."